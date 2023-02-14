В РЭО посоветовали использовать бумажные пакеты для уборки за своими питомцами

Убирать и выбрасывать собачьи экскременты следует с использованием бумажных пакетов, а не пластиковых. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев, передает Daily Moscow.

Все отходы в пакетах разрывает специальная машина, объяснил Буцаев. Однако куски пластика все равно остаются на отходе. Это грозит попаданием вещества в окружающую среду.

Фото: realnoevremya.ru

— Соответственно, инициатива с переходом на небольшие бумажные пакеты, которые тоже компостируются, рациональна. Главное, чтобы на них не было слоев пластика, только целлюлоза, — отметил эколог.

В РЭО также сообщали, что в России в 2022 году заработало 36 заводов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Всего в 2019 году в эксплуатацию ввели 211 объектов по обращению с ТКО. Более 107 миллиардов рублей потрачено на эти цели.

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Елизавета Пуншева