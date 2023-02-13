В Казани водитель наехал на двух школьниц на пешеходном переходе — девушки попали в больницу

В Казани 13 февраля на улице Глушко автомобилист наехал на двух 15-летних школьниц, сообщает ОГИБДД УМВД России по городу.



По предварительным данным, 25-летний водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость и наехал на школьниц, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома 5 по улице Глушко.

Судя по кадрам, предоставленным ГИБДД, водитель и пешеходы могли не увидеть друг друга из-за троллейбуса, остановившегося перед пешеходным переходом. В результате ДТП девушек доставили в больницу с различными травмами.



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Маргарита Головатенко