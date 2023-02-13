На Горьковском шоссе в Казани водитель сбил мужчину

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Казани на Горьковском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом: водитель Hyundai сбил мужчину 1967 года рождения, сообщили в ГИБДД по Татарстану.



12 февраля 26-летний водитель Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость. Он наехал на мужчину, который незадолго до этого управлял автомобилем, наехал на препятствие и вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. Мужчину доставили в больницу, где он позже скончался.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Казани за 5-летний период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» количество ДТП сократилось на 32%, а пострадавших в них — на 31%. Количество жертв аварий на дорогах Казани за 5 лет сократилось на 37%. В 2022 году погиб 31 человек.

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Маргарита Головатенко