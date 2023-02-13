Совкомбанк запускает акцию для клиентов «Халвы» с увеличенным периодом рассрочки во всей партнерской сети

Акция «Дарите подарки любимым с Халвой» пройдет с 13 февраля по 8 марта для всех зарегистрированных участников.

В период действия акции владельцы карты «Халва» смогут получить 18 месяцев беспроцентной рассрочки на любые покупки у всех партнеров — на сегодня это более 250 тысяч российских магазинов товаров и услуг.

Чтобы стать участником, достаточно активировать акцию в разделе «Халва рекомендует» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или в личном кабинете интернет-банка. После регистрации бесплатно на один месяц подключается банковская подписка «Халва. Десятка», которая позволяет покупать в рассрочку у партнеров на 10 месяцев. В рамках акции к этому сроку добавляются еще 8 месяцев дополнительного периода рассрочки.

Также в помощь всем участникам акции команда «Халвы» составила подборку самых ярких и выгодных покупок к ближайшим праздникам. Предложения по подаркам можно найти на сайте https://halvacard.ru .

«Акцией «Дарите подарки любимым» мы объединяем сразу несколько больших праздников, это одна из крупнейших акций для владельцев «Халвы». К ней подключаются все партнеры сети, в магазинах которых любую покупку можно сделать в длинную рассрочку на 18 месяцев, а значит, подарки для родных и близких можно подготовить с максимальной выгодой. Всего на протяжении года Совкомбанк организует не менее 10 федеральных акций для держателей карты рассрочки «Халва», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

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