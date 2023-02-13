Цифровизация принесла «Нижнекамскнефтехиму» 216 млн рублей в 2022 году

Фото: «Нижнекамскнефтехим»

На треть больше ожидаемого составил экономический эффект от внедрения цифровых инструментов на «Нижнекамскнефтехиме». Всего за полгода цифровизация принесла предприятию 216 млн рублей. Такие результаты были получены по итогам работы в НКНХ «Цифрового офиса». Эта структура, которая успешно внедряет цифровые инструменты на всех предприятиях СИБУРа, была создана на «Нижнекамскнефтехиме» в июле.

С этого времени на производствах предприятия появилась возможность комплексно внедрять решения, которые включают в себя ключевые направления: инструменты продвинутой аналитики (системы ЭКОНС, СУУТП, технологическое моделирование, предиктивная диагностика), цифровизацию процессов (мобильные обходы, цифровые наряды-допуски, товарно-материальный баланс и энергетический баланс), а также набор инструментов из области Индустрия 4.0, куда входят промышленный интернет вещей и беспроводные датчики, интеллектуальное видеонаблюдение, течеискатели и другие решения.

ЭКОНС стал первым продуктом, с которым «Цифровой офис» пришел на производство

— Цифровые технологии облегчают труд, снижают человеческий фактор в принятии решений, делают прозрачными процессы, позволяют проводить разносторонний анализ, моделирование, работать на опережение и фокусироваться на главном — безопасности, технологической, производственной и экономической эффективности. По нашим самым скромным ожиданиям, экономический эффект этих направлений до конца 2026 года может составить около 2,6 млрд рублей, — рассказала руководитель «Цифрового офиса» НКНХ Ирина Кнырь.

ЭКОНС стал первым продуктом, с которым «Цифровой офис» пришел на производство. Это панели с интуитивно понятным и простым интерфейсом для визуализации технологических параметров, влияющих на экономику производства, в онлайн-режиме. Инструмент принес наибольший по сумме экономический эффект — почти 75 млн рублей.

На производстве успешно внедряются «Мобильные обходы», которые позволяют с помощью взрывозащищенного мобильного устройства фиксировать дефекты на фото и сразу отправлять начальнику смены, который аккумулирует информацию и организует устранение. При выполнении обходов применяются взрывозащищенные смартфоны.

Ирина Кнырь: «Цифровые технологии облегчают труд, снижают человеческий фактор в принятии решений, делают прозрачными процессы, позволяют проводить разносторонний анализ, моделирование, работать на опережение и фокусироваться на главном — безопасности»

Цифровой наряд-допуск и Система усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) являются самыми «молодыми» цифровыми инструментами на «Нижнекамскнефтехиме». Их начали внедрять прошлой осенью, но уже Цифровой наряд-допуск заработал на всех 8 заводах НКНХ и оцифрован функционал по 4 видам работ: ремонтные, газоопасные, огневые, земляные.

Внедряемая на «Нижнекамскнефтехиме» система СУУТП является разработкой отечественной инновационной компании «Т-Софт». СИБУР — одна из первых компаний, где будет применяться отечественное специализированное программное обеспечение для подобных систем. На Нижнекамском предприятии СУУТП уже внедряется на заводе Этилена и заводе Дивинила и углеводородного сырья. Эффективность СУУТП заключается в увеличении загрузки по сырью, повышении выхода целевых продуктов и снижению затрат на энергоресурсы.

— Автоматический режим значительно снизит информационную нагрузку на оператора по контролю параметров и позволит перераспределить внимание на выполнение других поставленных задач. В то же время, удерживая технологические параметры в заданных пределах, система обеспечит надежность и безопасность ведения технологического процесса, — объясняет менеджер проекта СУУТП Юрий Игнатьев.

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«Предиктивная диагностика» — еще один новый функционал. Он необходим для отслеживания состояния основного оборудования, выявления неисправностей на ранних стадиях, а также прогнозирования развития неисправностей на основании анализа текущих данных, получаемых в режиме реального времени.

— Помимо высоких финансовых показателей внедрение цифровых технологий позволяет усовершенствовать процессы и выйти на новый уровень безопасности. Вопреки распространенному заблуждению, цифровизация позволяет не только оптимизировать процессы, но и создавать новые области деятельности, потому что технологии не заменяют людей, а являются их помощниками, подчеркнула руководитель «Цифрового офиса» Ирина Кнырь.

Фото предоставлено НКНХ