Сегодня в Татарстане слабая метель и до -1 градуса

Во вторник, 14 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Гидрометцентр республики также прогнозирует небольшой снег и слабую метель местами.

Днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. В Казани ожидается от от -4 до -6 °С, в Набережных Челнах — от -1 до -4 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики прогнозируют умеренный южный, юго-восточный ветер. На дорогах гололедица.



По информации Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.



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Татьяна Демина