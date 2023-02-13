В декабре оборот заведений общепита в Татарстане вырос на 7,1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре 2022 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 5,56 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2021-го, следует из данных официальной статистики.

По сравнению с предыдущим месяцем оборот татарстанских заведений общепита в декабре 2022 года вырос на 6%. В ноябре он оценивался в 5,24 млрд рублей.

Напомним, экономически сложный 2022 год оказался для баров, кафе и ресторанов в Татарстане удачнее предыдущего года, когда индустрия только оправлялась от последствий антиковидных ограничений. В республике, напомним, их сняли почти год назад. В итоге оборот татарстанских заведений общепита по итогам прошлого года вырос на 3,6% по сравнению с 2021-м, до 54,7 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сумма оказалась самой большой среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Для сравнения, в Самарской области, которая занимает 2-е место по обороту баров, кафе и ресторанов, он в 1,6 раза меньше, чем в Татарстане — 34,3 млрд рублей. Топ-3 замыкает Башкортостан с показателем в 32,4 миллиарда, или почти в 1,7 раза меньше, чем в соседнем Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина