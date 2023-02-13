В Советском районе Казани с 2018 года снесли 1,1 тысячи гаражей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

С 2018 года в Советском районе Казани снесли 1 103 незаконно установленных гаража. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал его глава Роман Фатхутдинов.

В частности, в 2022 году в Советском районе Казани снесли 230 гаражей, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В начале февраля «Реальное время» писало, что глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов распорядился демонтировать 25 самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей. Их собственников установить не удалось.



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Татьяна Демина