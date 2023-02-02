В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут 25 гаражей
Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов распорядился демонтировать 25 самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей. Их собственников установить не удалось.
До 27 февраля собственники должны добровольно снести гаражи по следующим адресам:
- ул. Хади Атласи, вблизи дома №16;
- ул. Рабочей Молодежи, вблизи дома №11;
- ул. Чехова, вблизи дома №4б;
- ул. Достоевского, вблизи дома №74а;
- ул. Достоевского, вблизи дома №53/4;
- ул. Моторная, 49а, 49б;
- ул. Моторная, вблизи дома №31а;
- ул. Университетская, вблизи дома №4/34;
- ул. Пугачевская, вблизи дома №45;
- ул. Горького, вблизи дома №21а;
- ул. Гоголя, вблизи дома №9;
- ул. Карла Маркса, вблизи дома №54б;
- ул. Жуковского, вблизи дома №5;
- ул. Жуковского, вблизи дома №28а;
- ул. Горького, вблизи дома №7;
- ул. Карла Маркса, вблизи дома №46;
- ул. Пушкина, вблизи дома №58;
- ул. Толстого, вблизи дома №16;
- ул. Гоголя, вблизи дома №23;
- ул. Хади Такташа, вблизи дома №83
- ул. Хади Такташа, вблизи дома №95;
- ул. Товарищеская, вблизи дома №32а;
- ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №40а;
- ул. Качалова, вблизи дома №77;
- ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97.
Если собственники перечисленных гаражей не снесут их добровольно, то их демонтируют в принудительном порядке. Дедлайн — 20 мая 2023 года.
Также власти Казани постановили демонтировать и перенести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них киоски по продаже воды и торговые павильоны, собственников которых установить не удалось.
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