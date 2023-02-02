В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут 25 гаражей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов распорядился демонтировать 25 самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей. Их собственников установить не удалось.

До 27 февраля собственники должны добровольно снести гаражи по следующим адресам:

ул. Хади Атласи, вблизи дома №16;

ул. Рабочей Молодежи, вблизи дома №11;

ул. Чехова, вблизи дома №4б;

ул. Достоевского, вблизи дома №74а;

ул. Достоевского, вблизи дома №53/4;

ул. Моторная, 49а, 49б;

ул. Моторная, вблизи дома №31а;

ул. Университетская, вблизи дома №4/34;

ул. Пугачевская, вблизи дома №45;

ул. Горького, вблизи дома №21а;

ул. Гоголя, вблизи дома №9;

ул. Карла Маркса, вблизи дома №54б;

ул. Жуковского, вблизи дома №5;

ул. Жуковского, вблизи дома №28а;

ул. Горького, вблизи дома №7;

ул. Карла Маркса, вблизи дома №46;

ул. Пушкина, вблизи дома №58;

ул. Толстого, вблизи дома №16;

ул. Гоголя, вблизи дома №23;

ул. Хади Такташа, вблизи дома №83

ул. Хади Такташа, вблизи дома №95;

ул. Товарищеская, вблизи дома №32а;

ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №40а;

ул. Качалова, вблизи дома №77;

ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если собственники перечисленных гаражей не снесут их добровольно, то их демонтируют в принудительном порядке. Дедлайн — 20 мая 2023 года.

Также власти Казани постановили демонтировать и перенести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них киоски по продаже воды и торговые павильоны, собственников которых установить не удалось.



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Татьяна Демина