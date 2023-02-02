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В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут 25 гаражей

10:36, 02.02.2023
В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут 25 гаражей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов распорядился демонтировать 25 самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей. Их собственников установить не удалось.

До 27 февраля собственники должны добровольно снести гаражи по следующим адресам:

  • ул. Хади Атласи, вблизи дома №16;
  • ул. Рабочей Молодежи, вблизи дома №11;
  • ул. Чехова, вблизи дома №4б;
  • ул. Достоевского, вблизи дома №74а;
  • ул. Достоевского, вблизи дома №53/4;
  • ул. Моторная, 49а, 49б;
  • ул. Моторная, вблизи дома №31а;
  • ул. Университетская, вблизи дома №4/34;
  • ул. Пугачевская, вблизи дома №45;
  • ул. Горького, вблизи дома №21а;
  • ул. Гоголя, вблизи дома №9;
  • ул. Карла Маркса, вблизи дома №54б;
  • ул. Жуковского, вблизи дома №5;
  • ул. Жуковского, вблизи дома №28а;
  • ул. Горького, вблизи дома №7;
  • ул. Карла Маркса, вблизи дома №46;
  • ул. Пушкина, вблизи дома №58;
  • ул. Толстого, вблизи дома №16;
  • ул. Гоголя, вблизи дома №23;
  • ул. Хади Такташа, вблизи дома №83
  • ул. Хади Такташа, вблизи дома №95;
  • ул. Товарищеская, вблизи дома №32а;
  • ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №40а;
  • ул. Качалова, вблизи дома №77;
  • ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если собственники перечисленных гаражей не снесут их добровольно, то их демонтируют в принудительном порядке. Дедлайн — 20 мая 2023 года.

Также власти Казани постановили демонтировать и перенести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них киоски по продаже воды и торговые павильоны, собственников которых установить не удалось.

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Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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