Наиль Магдеев: «Мы должны определить сроки строительства блока «Г» инфекционной больницы»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что в течение 7-10 дней он посетит строящийся блок «Г» инфекционной больницы. Об этом он заявил на утреннем совещании.

— Мы должны посмотреть на месте, как начаты работы по блоку «Г», и определить строки строительства, — сказал он.

Здесь будут обновлены инфекционные отделения, которые в будущем станут оснащенными согласно стандартам оказания медицинской помощи. Планируется провести реконструкцию в приемном отделении инфекционной больницы. Также в Челнах хотят оперативно построить блок «Д».

Фото: nabchelny.ru

На прошлой неделе в Набережных Челнах после капитального ремонта в инфекционной больнице запустили в эксплуатацию блок «А». В общей сложности ремонт в новом блоке проведен на площади 5710 кв. метров. Всего блок «А» рассчитан на 56 пациентов. В случае необходимости он сможет принять до 72 человек.

До этого в больнице были отремонтированы блок «В» (площадью 12300 кв.м) и блок «Б» (площадью 6600 кв.м).



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Айрат Назипов