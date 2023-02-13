На казанских дорогах образовались 7-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Утром в понедельник, 13 февраля, на дорогах Казани образовались пробки — к 8.30 они достигли 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Снова «стоит» центр города. Движение затруднено на улицах Пушкина, Островского, Марселя Салимжанова, Карла Маркса, Туфана Миннулина, Татарстан и Дзержинского.

Сообщается и об аварии около Парка Горького — на улице Карла Маркса произошло ДТП, по словам очевидцев, в левом ряду.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Сильнее всего пробки ощущаются на ул. Сибгата Хакима и ул. Фатыха Амирхана (там протяженность пробки достигла километра). Крайне затруднено движение и по пр. Ибрагимова.

Трудная дорожная ситуация и в Советском районе — заторы наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Николая Ершова.

Сообщается о двух ДТП на проспекте Победы — пробка там растянулась почти на два километра.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В начале февраля в Казани на Кировской дамбе в двух ДТП столкнулись в общей сложности восемь автомобилей. Из-за столкновения автомобилей оказались заблокированными трамвайные пути.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова