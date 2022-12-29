Директора агрофирмы в Верхнем Услоне снова обвинили в уклонении от уплаты налогов

Обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ) в отношении 59-летнего директора ООО «Агрофирма «Верхний Услон» утвердил первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что обвиняемый с января 2016 по октябрь 2019 года, пытаясь уклониться от уплаты налогов, включил заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 42 контрагентами в декларации и иные документы, которые представил в налоговую инспекцию. Так он уклонился от налогов на 39,7 млн рублей.

Свою вину обвиняемый не признал, но ущерб частично возместил. Следствие наложило арест на имущество обвиняемого и учредителей агрофирмы. В ближайшее время уголовное дело направят в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

В начале марта сообщалось, что директора ООО «Агрофирма «Верхний Услон» заподозрили в налоговом преступлении на 190 млн рублей. Речь тоже шла о ложных сведениях в декларациях в 2016—2019 годах, в них фигурировал 51 контрагент. Указывалось, что основания для возбуждения дела появились по результатам полицейской проверки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко