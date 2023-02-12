В Татарстане в декабре 2022 года выросло число регистраций брака

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в декабре 2022 года зарегистрировали 1 954 брака. Это на 9,9% больше, чем за последний месяц 2021-го, следует из данных Росстата.

По количеству зарегистрированных в декабре прошлого года браков Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе. На второй строчке соседний Башкортостан — 1 924 поженившихся пары, на третьей — Самарская область (1 524).

Минимальное число браков за декабрь 2022 года среди регионов ПФО зарегистрировали в Мордовии — 189. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе за декабрь 2022 года брак заключили 13 212 раз. По сравнению с аналогичным месяцем 2021-го их количество выросло на 21,9%.

Напомним, в ноябре 2022 года в Татарстане брак заключили 2 496 раз. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поженились 1 315 пар.



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Татьяна Демина