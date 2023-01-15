В Татарстане в ноябре 2022 года почти в два раза выросло число регистраций браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре 2022 года в Татарстане брак заключили 2 496 раз. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поженились 1 315 пар, следует из данных Росстата.

По количеству зарегистрированных браков Татарстан в ноябре занял 1-е место в Приволжском федеральном округе. На второй строчке — Самарская область (2 251 свадьба), на третьей — Нижегородская область (2 2330, на четвертой — Башкирия (2 222), на пятой — Пермский край (1 922).

Меньше всего браков среди 14 регионов ПФО зарегистрировали в ноябре в Марий Эл — 323. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число свадеб выросло на 60,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число регистраций брака в ноябре 2022 года зарегистрировали во всех регионах ПФО. Всего в округе за этот месяц поженились 18 568 пар — на 92,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, за октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 3 145 браков. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.



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Татьяна Демина