Татарстанца приговорили к условному сроку за уничтожение комплекса видеофиксации топором

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане судом признали виновным местного 37-летнего жителя Набережных Челнов, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие и суд установили, что 3 сентября прошлого года на автодороге в Агрызском районе, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Lada Granta, увидел стоящий на обочине комплекс видеофиксации, после чего взял топор и вывел его из строя ударом по корпусу. Ущерб от его действия составил более 700 тыс. рублей.

В это время злоумышленника пытался успокоить находившийся неподалеку 42-летний сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения», однако обвиняемый стал размахивать топором и угрожать зарубить его.

В ноябре в Набережных Челнах установили личность мужчины, который поджидал женщину у подъезда и испортил домофон ножом — такая видеозапись распространилась в социальных сетях. На него составили протокол по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества».



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Илина Хакимова