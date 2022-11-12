В Челнах задержали мужчину, испортившего домофон ножом

В Набережных Челнах установили личность мужчины, который поджидал женщину у подъезда и испортил домофон ножом, такая видеозапись распространилась в социальных сетях.



Мужчине 34 года, а женщина на видео — его супруга. В тот вечер он был в состоянии легкого опьянения. По какой-то причине он был зол на жену и решил выместить раздражение на домофоне.

Супруга подтвердила эту информацию. По ее словам, ее муж после выпитого спиртного может стать агрессивным. Сейчас мужчина задержан и находится в камере Автозаводского ОВД. На него составили протокол по ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщают «Челнинские известия».

1 ноября Набережночелнинский горсуд наказал 13 сутками административного ареста 47-летнего уроженца Баку, на которого жаловались соседи. Они сообщали — мужчина ходил по подъезду и разъезжал в лифте с ножом.

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Маргарита Головатенко