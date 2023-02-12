В «Прогрессе МС-21» на МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования

Фото: NASA/Bill Ingalls

В «Прогрессе МС-21» на МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.



По его словам, инцидент на «Прогрессе МС-21» похож на произошедшую в декабре ситуацию с «Союзом МС-22».

«Роскосмос» сегодня сообщил, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован. Отмечалось, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС транспортного грузового корабля «Прогресса МС-22», а самочувствие экипажа станции остается хорошим, их жизни и здоровью ничего не угрожает.



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Маргарита Головатенко