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Kyodo: Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году

16:35, 11.02.2023
Kyodo: Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году
Фото: pixabay.com

Китай намерен утроить свой ядерный арсенал и довести количество имеющихся у него ядерных боеголовок до 900 к 2035 году, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на неназванные китайские источники.

По сведениям агентства, план наращивания ядерного потенциала уже одобрил председатель КНР Си Цзиньпин. Такой шаг связан в том числе с обострением отношений с США и напряженной ситуацией вокруг Тайваня.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), КНР по количеству ядерных боеголовок (350) занимает третье место в мире после России и США.

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

Сегодня координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что американские военные сбили над Аляской воздушный объект.

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Маргарита Головатенко
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