Жителя Елабуги обвинили в незаконном распространении сведений о частной жизни

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

41-летнего жителя Елабуги обвинили в незаконном распространении сведений о частной жизни — он выложил в общий доступ фотографии своей 17-летней знакомой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.



Следствие считает, что елабужанин выложил фотографии знакомой после ссоры с ней в ноябре 2022 года. Он забрал у нее свой мобильный телефон, которым она пользовалась, нашел в нем ее фотографию, содержащую сведения о ее частной жизни, и выложил в «статусе» девушки в мессенджерах, которыми она пользовалась.

Девушка обнаружила, что ее фотографии попали в общий доступ, и обратилась в правоохранительные органы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко