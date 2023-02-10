Смертность в России за 2022 год сократилась на 22,1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в 2022 году показатель смертности сократился на 22,1% в сравнении с 2021 годом, следует из данных Росстата.



Рождаемость год к году снизилась на 6,9%. Естественная убыль составила 599,6 тыс. человек — это на 42,5% ниже аналогичного показателя за 2021-й.

В 2022 году скончались 1,9 млн человек против 2,4 млн годом ранее. В прошлом году родились 1,3 млн детей, в 2021-м — 1,4 млн. В сравнении с 2021 годом выросло количество бракосочетаний — 1,05 млн против 923 тыс. Вместе с тем количество разводов увеличилось на 6% (683 тыс. против 644 тыс.).

Смертность в декабре 2022 года сократилась на 23,7%, рождаемость снизилась на 8,2%. Младенческая смертность уменьшилась за указанный период на 17,7%.

В январе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в России добились исторического минимума по младенческой смертности. Снижение числа умерших среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В Татарстане с января по ноябрь 2022 года умерли 118 детей в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года младенческая смертность в республике сократилась на 19,7%.



В 2022 году в Казани смертность по сравнению с предыдущим годом сократилась на четверть. Количество регистраций смерти снизилось на 25% по отношению к предыдущему году и составило 13 912 человек. Из них 48% мужчины, 52% — женщины.



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Маргарита Головатенко