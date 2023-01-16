В Татарстане снизилась младенческая смертность

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С января по ноябрь 2022 года в Татарстане умерли 118 детей в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года младенческая смертность в республике сократилась на 19,7%.

Снижение числа умерших среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана, это Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области. Выросла младенческая смертность в Марий Эл (+17,4%), в Пермском крае (+10,5%), в Чувашии (+3,8%), в Нижегородской (+2%) и Самарской (+0,8%) областях.

Наибольшее число младенческих смертей за январь — ноябрь 2022 года среди регионов ПФО зарегистрировано в Башкирии — 144. Наименьшее количество в Мордовии — 14.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Согласно данным официальной статистики, в Татарстане смертность в ноябре 2022 года сократилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Умерли 3 454 человека.



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Татьяна Демина