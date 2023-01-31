Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России добились исторического минимума по младенческой смертности, пандемия коронавируса не смогла переломить устойчивый тренд на ее снижение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.



— Даже пандемический период и сложные достаточно для всей системы здравоохранения годы позволили добиться исторического минимума по младенческой смертности, — сказал он, отметив, что на показатель в первую очередь влияет число родов в стране.

За 11 месяцев 2022 года показатель смертности составил 4,3. За год он может быть чуть выше. В 2021 году показатель младенческой смертности в стране оценивался в 4,4 промилле, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Снижение числа умерших среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В Татарстане с января по ноябрь 2022 года умерли 118 детей в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года младенческая смертность в республике сократилась на 19,7%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко