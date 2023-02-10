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В Казани на ул. Маяковского отреставрируют дом XIX века

15:01, 10.02.2023
В Казани на ул. Маяковского отреставрируют дом XIX века
Фото: скриншот google.com/maps

В Казани планируют отреставрировать дом XIX века на ул. Маяковского, 29. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов города.

Дом по ул. Маяковского, 29 в реестр Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия включен как исторически ценный градоформирующий объект.

В планах вернуть объекту дореволюционный вид. Специалисты восстановят утраченные пристрои из красного кирпича. Также планируется установить лестницу. В последующем объект намерены использоваться в коммерческих целях.

Улицу Маяковского в Казани когда-то именовали Поперечно-Горшечной в честь одноименной ремесленной слободы XVIII века, которая здесь располагалась. До революции к ней пытались присоединить Поперечно-Лядскую (Гоголя). После 1917 года она стала просто Горшечной, а в 1930-е получила имя поэта Владимира Маяковского. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
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