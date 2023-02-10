Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре 11 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В субботу, 11 февраля в Татарстане ожидается метель и сильный ветер. Об этом жителей предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра днем порывы ветра местами могут усиливаться до 16 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью в субботу и воскресенье, 11—12 февраля, в Татарстане прогнозируется от -8 до -13 градусов, днем — от -3 до -8°С. Местами возможен небольшой снег. Слабая метель ожидается в воскресенье днем.

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков. Температура воздуха — от -2 до -7 градусов.

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Татьяна Демина