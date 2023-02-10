Сегодня в Татарстане ожидается до -7 градусов

В пятницу, 10 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -2 до -5 °С, в Набережных Челнах — от -3 до -5 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром местами возможен туман. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается небольшой снег и слабая метель. Ночью температуры могут опуститься до -13 градусов, днем — до -8 °С.



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Татьяна Демина