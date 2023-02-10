Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку

Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. Об этом она заявила на брифинге.

— Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности, — сказала она.

По результатам досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года Гаврилица стала депутатом парламента Молдавии. 30 июля президент Молдавии Майя Санду выдвинула Гаврилицу на пост премьер-министра. 6 августа парламент Молдавии большинством голосов утвердил Наталью Гаврилицу на посту премьер-министра.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что под руководством Натальи Гаврилицы в Молдавии запретили 6 русскоязычных телеканалов. Она объясняла это «обеспечением безопасности информационного пространства».

Напомним, что в Молдавии регулярно проходят протесты. В сентябре прошлого года около 20 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Кишиневе, требуя отставки прозападного правительства страны. 13 ноября к протестам присоединилась Партия коммунистов Республики Молдова.

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Айрат Назипов