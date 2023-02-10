Центробанк России: «Показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4%»

В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Такой прогноз дают в Банке России.

— В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — добавили в пресс-службе.

Как отмечает регулятор, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий снизились, но сохраняются на повышенном уровне.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Специалисты отметили, что при усилении проинфляционных рисков ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.



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Айрат Назипов