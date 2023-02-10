Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

— Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России, — рассказали в пресс-службе.

В ЦБ отметили, что население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении. Кроме того, видны признаки восстановления потребительской активности. По мнению регулятора, ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.

Фото: cbr.ru

— Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — отметили в ЦБ.

При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу специалистов, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, 16 декабря Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых. Позднее в ЦБ рассказали о ее дальнейшей судьбе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов