Власти Татарстана утвердили концепцию государственной информационной политики республики до 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил концепцию государственной информационной политики региона на период до 2025 года. Контроль за ее исполнением возложили на республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Концепция формирует единые подходы к обеспечению публичной информационной деятельности и взаимодействию субъектов информполитики Татарстана в целях реализации информационных прав граждан и юрлиц, следует из постановления кабмина республики. При ее разработке учли исторические и общественно-политические условия развития Татарстана как региона России, стратегические направления его социально-экономического роста, уровень цифрового развития СМИ и медиа, коммуникационные потребности гражданского общества.

Цель концепции определена как создание условий публичного информационного взаимодействия субъектов государственной информационной политики Татарстана, при которых систематически обеспечивается повышение эффективности реализации технологий поиска, получения и передачи информации ее потребителям. Для ее достижения авторы документы сформировали семь задач. В частности, в республике намерены создать систему мониторинга информационного пространства, своевременно выявлять информационные угрозы и риски и принимать меры реагирования на них.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В документе указано, что в Татарстане достаточно развита инфраструктура СМИ и широко используются современные информационные технологии. Однако есть моменты, требующие особого внимания, например развитие системы оперативного реагирования на информационные угрозы, риски и ложную информацию, а также системная работа по организации и выполнению программ повышения квалификации по реализации государственной информационной политики республики.

Как заявил генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», главной проблемой в журналистике остаются низкие зарплаты. Среди других — стало меньше громких имен, хромает подготовка профессиональных кадров, а новую технику и технологии получить сложно. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина