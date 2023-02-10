Власти Татарстана утвердили концепцию государственной информационной политики республики до 2025 года
Кабмин Татарстана утвердил концепцию государственной информационной политики региона на период до 2025 года. Контроль за ее исполнением возложили на республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Концепция формирует единые подходы к обеспечению публичной информационной деятельности и взаимодействию субъектов информполитики Татарстана в целях реализации информационных прав граждан и юрлиц, следует из постановления кабмина республики. При ее разработке учли исторические и общественно-политические условия развития Татарстана как региона России, стратегические направления его социально-экономического роста, уровень цифрового развития СМИ и медиа, коммуникационные потребности гражданского общества.
Цель концепции определена как создание условий публичного информационного взаимодействия субъектов государственной информационной политики Татарстана, при которых систематически обеспечивается повышение эффективности реализации технологий поиска, получения и передачи информации ее потребителям. Для ее достижения авторы документы сформировали семь задач. В частности, в республике намерены создать систему мониторинга информационного пространства, своевременно выявлять информационные угрозы и риски и принимать меры реагирования на них.
В документе указано, что в Татарстане достаточно развита инфраструктура СМИ и широко используются современные информационные технологии. Однако есть моменты, требующие особого внимания, например развитие системы оперативного реагирования на информационные угрозы, риски и ложную информацию, а также системная работа по организации и выполнению программ повышения квалификации по реализации государственной информационной политики республики.
Как заявил генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», главной проблемой в журналистике остаются низкие зарплаты. Среди других — стало меньше громких имен, хромает подготовка профессиональных кадров, а новую технику и технологии получить сложно. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым