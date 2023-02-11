Исследование: только 11% казанцев собираются праздновать 14 февраля

Только 11% казанцев планируют отмечать День всех влюбленных. Еще 76% респондентов признались, что у них нет таких планов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Однако аналитики также выяснили, что 33% опрошенных мужчин, которые состоят в браке или отношениях, собираются поздравлять свою вторую половинку и в честь праздника намерены подарить цветы.

Фото: realnoevremya.ru

С большим равнодушием ко Дню святого Валентина относятся респонденты в возрастной категории младше 34 лет — 19% собираются отмечать 14 февраля.

Также в результате опроса выяснилось, что лишь 6% представителей компаний собираются праздновать День всех влюбленных. Чаще всего в таких случаях валентинки передаются через специальную почту.

Помимо этого, аналитики отметили, что день влюбленных в 2007 году отмечали 50% опрошенных, сейчас же эту дату празднуют лишь 13% респондентов.

Накануне также сообщалось, что 4% мужчин из Казани и 2% женщин из столицы РТ считают, что дарить букет цветов мужчине на День святого Валентина не уместно. Помимо этого отмечалось, что 15% респондентов считают самыми «мужскими» цветами гвоздики и розы.

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Антон Гаврилов