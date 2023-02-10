Во время разбора завалов в Турции спасатели обнаружили тела двух россиян

Во время разбора завалов в турецком городе Хатай российские спасатели обнаружили тела двух россиян. Об этом «РИА Новости» рассказали в МЧС.

— В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни, — отметили в министерстве.

Поиски остальных членов семьи, по словам собеседника агентства, продолжаются. По последним данным, в результате стихийного бедствия в Турции погибли 18 342 человека, еще 72 424 жителей страны пострадали.

Фото: commons.wikimedia.org

Позавчера «Реальное время» писало, что под завалами в Турции находится семья из четырех граждан России. Представители оперативных служб говорили, что шансы на их спасение еще есть.



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Айрат Назипов