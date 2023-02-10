В школы Татарстана закупят интерактивные панели за 52,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Министерство образования и науки Татарстана выделит 52,5 млн рублей на покупку 111 интерактивных панелей. Оборудование приобретут в рамках национального проекта «Образование».

Соглашение будет действовать до конца этого года. Но исполнитель обязуется поставить первый тестовый комплекс в течение 35 календарных дней с момента заключения контракта. При этом все остальное оборудование он должен поставить до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что интерактивные панели должны иметь возможность подключаться к интернету проводным и беспроводным способом, передавать изображения с различных устройств и иметь объем памяти не меньше 32Гб.

В сентябре стало известно, что для школ Татарстана закупят интерактивные комплексы за 16,2 млн рублей. Всего планировалось закупить 54 комплекса — по одному в каждую школу. Стоимость комплекта составляет 300 тысяч рублей.

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Айрат Назипов