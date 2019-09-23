Для школ Татарстана закупят интерактивные комплексы за 16,2 млн рублей

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Министерство образования и науки РТ объявило тендер на поставку интерактивного программно-аппаратного комплекса для школ — центров компетенции в электронном образовании. На эти цели из бюджета РТ направят 16,2 млн рублей.

Всего планируется закупить 54 комплекса — по одному в каждую школу. Его стоимость составляет 300 тыс. рублей. ПАК представляет из себя сенсорное устройство, состоящее из экрана, управляющего модуля и встроенного ПК. Управление сенсорной панелью осуществляется как специализированным стилусом, так и с помощью прикосновения пальцев.

Комплексы должны быть поставлены в течение 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта, следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РТ закупит за 6,9 млн рублей 45 тыс. книг-раскрасок объемом 24 печатных листа.