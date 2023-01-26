Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрывах на Запорожской атомной электростанции

Эксперты представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), находящиеся на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили о мощных взрывах «за пределами объекта», сообщает RT.



— Вчера около 10 утра по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, в результате которых завибрировали окна офисов на станции, а сегодня было слышно еще больше, — сообщили эксперты.

30 декабря представители МАГАТЭ также сообщили, что слышали громкие взрывы в районе АЭС. Еще в начале декабря Москва выразила свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готовность обсуждать детали.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что украинские специалисты все активнее пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивая членов их семей. По его словам, все это создает трудности в работе с персоналом. Поэтому же часть вакансий остается не заполненной, отметил он.

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Маргарита Головатенко