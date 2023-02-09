В Зеленодольске зампредправления «Газпрома» увидел речные суда на «газу»

Компания «Газпром трансгаз Казань» определена в качестве опорной структуры по взаимодействию с предприятиями Татарстана при отборе высокотехнологичной продукции для нужд «Газпрома». Об этом стало известно по итогам рабочего совещания с участием заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова в Зеленодольске.

В рамках рабочего визита в Татарстан он посетил АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького», где обсуждалось строительство речных пассажирских судов на газомоторном топливе. Руководство ХК «Ак Барс» указало, что в связи с высокой степенью износа пассажирской речной техники необходимо переходить на строительство судов на сжиженном природном газе, что содействует улучшению экологической обстановки. Здесь было отмечено, что Татарстан выполняет важную роль в реализации политики импортозамещения и технологической независимости ПАО «Газпром». Председателем правления компании Алексеем Миллером и главой — раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым утверждена дорожная карта проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Республики Татарстан, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». В качестве опорной структуры по взаимодействию с промышленным комплексом региона определено ООО «Газпром трансгаз Казань».

Луиза Игнатьева