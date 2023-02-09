В выходные в Татарстане ожидается снег, метель и до -13 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается небольшой снег и слабая метель. Ночью температуры могут опуститься до -13 градусов, днем — до -8°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 10 февраля, в Татарстане существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах республики возможен туман, температуры воздуха опустится до 6-11 градусов мороза, а при прояснениях — до -14°С. Днем прогнозируется от -2 до -7°С.

Ночью в субботу и воскресенье, 11-12 февраля в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов, днем — от -3 до -8°С. Местами возможен небольшой снег. Слабая метель прогнозируется в воскресенье днем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 13 и 14 февраля, временами будут наблюдаться снег и метели. Температурный режим существенно не изменится.



Сегодня днем в восточных районах Татарстана прошел небольшой снег. В полдень зарегистрировано от -3 до -7 градусов.

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Татьяна Демина