Минспорт Татарстана ведет переговоры с World Aquatics по проведению чемпионата мира 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минспорт Татарстана продолжает вести переговоры с Международной федерацией плавания (World Aquatics) по поводу проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в 2025 году, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



— У нас пока нет подтверждения о переносе соревнований. Мы в контакте, в хороших отношениях. Надеемся, что они откроют соревнования для наших атлетов, потому что наши атлеты скучают, — приводит ТАСС его слова.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года должен пройти в Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле 2022 года президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщал, что чемпионат мира 2025 года перевели в статус «отложено». При этом речь не шла об отмене соревнований, федерация желает их провести.

В прошлом году Международная федерация плавания сменила название с FINA (фр. Federation Internationale de Natation) на World Aquatics.

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Маргарита Головатенко