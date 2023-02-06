Минспорт Татарстана ведет переговоры с World Aquatics по проведению чемпионата мира 2025 года
Минспорт Татарстана продолжает вести переговоры с Международной федерацией плавания (World Aquatics) по поводу проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в 2025 году, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
— У нас пока нет подтверждения о переносе соревнований. Мы в контакте, в хороших отношениях. Надеемся, что они откроют соревнования для наших атлетов, потому что наши атлеты скучают, — приводит ТАСС его слова.
Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года должен пройти в Казани.
В июле 2022 года президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщал, что чемпионат мира 2025 года перевели в статус «отложено». При этом речь не шла об отмене соревнований, федерация желает их провести.
В прошлом году Международная федерация плавания сменила название с FINA (фр. Federation Internationale de Natation) на World Aquatics.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым