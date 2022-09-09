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Microsoft сменила главу российского подразделения на американца

12:58, 09.09.2022
Microsoft сменила главу российского подразделения на американца
Фото: pixabay.com

Новым президентом российского представительства корпорации Microsoft («Майкрософт Рус») стал Бенджамин Оуэн Орндорфф. На этом посту он сменил Кристину Тихонову, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Орндорфф — гражданин США. Он возглавил и другие юрлица Microsoft в России — «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Пейментс Рус» и «Майкрософт Мобайл Рус». Их главой был Михаил Сизов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне президент корпорации Брэд Смит заявил, что американская компания Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется.

— Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего, — сообщил он в интервью Washington Post.

Смит подчеркнул, что корпорация планирует оказать поддержку российским сотрудникам.

В конце марта он заявлял, что Microsoft Corp. продолжает сотрудничать с российскими клиентами, против которых не вводили санкции, в том числе с больницами и школами. Уже тогда Смит отмечал, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении «каких-либо текущих услуг и поддержки» в России.

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Максим Кокунин
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