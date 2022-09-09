Microsoft сменила главу российского подразделения на американца

Новым президентом российского представительства корпорации Microsoft («Майкрософт Рус») стал Бенджамин Оуэн Орндорфф. На этом посту он сменил Кристину Тихонову, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Орндорфф — гражданин США. Он возглавил и другие юрлица Microsoft в России — «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Пейментс Рус» и «Майкрософт Мобайл Рус». Их главой был Михаил Сизов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне президент корпорации Брэд Смит заявил, что американская компания Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется.

— Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего, — сообщил он в интервью Washington Post.



Смит подчеркнул, что корпорация планирует оказать поддержку российским сотрудникам.

В конце марта он заявлял, что Microsoft Corp. продолжает сотрудничать с российскими клиентами, против которых не вводили санкции, в том числе с больницами и школами. Уже тогда Смит отмечал, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении «каких-либо текущих услуг и поддержки» в России.

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Максим Кокунин