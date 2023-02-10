«Известия»: многие россияне платят за интернет и ТВ по завышенным тарифам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Около 10% семей в России платят за домашний интернет и ТВ по тарифам, цены на которые почти на треть выше рыночных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв на проект поправок в федеральный закон «О связи» и Жилищный кодекс РФ, подготовленный АНО «Цифровая экономика» совместно с участниками рынка.

Авторы документа указывают, что жильцы примерно 6% квартир в Москве платят по завышенным тарифам. Такой разрыв в плане цены тарифов они объясняют низким уровнем конкуренции.

Аналитики TelecomDaily подсчитали, что в среднем за месяц пользования домашним интернетом россияне отдают 450 рублей. В домах, где работают провайдеры-монополист, стоимость услуги может быть выше 580 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что в год крупные российские операторы тратят примерно 10 миллиардов рублей на то, чтобы разместить оборудование в многоквартирных домах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна занимает лидерские позиции в Европе и мире по количеству интернет-пользователей и доступности интернета. По итогам 2022 года она назанимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в Сеть и десятое место по количеству дата-центров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов