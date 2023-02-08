WADA получило копию мотивировочной части решения РУСАДА по делу Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило копию мотивировочной части решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой.



— После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек, — приводит заявление WADA USA Today.

РУСАДА ранее проинформировало WADA о вынесении решения. Указывалось, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, однако в этом нет «никакой ее вины или халатности». РУСАДА оправдало фигуристку, но вместе с тем аннулировало ее результат на чемпионате России 2022 года, в котором она одержала победу.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, высказывался об оправдательном приговоре фигуристке, уроженке Казани Камиле Валиевой, вынесенном РУСАДА. Зеппельт считает, что дело спортсменки свидетельствует о том, то российский спорт по-прежнему находится под контролем государства.

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Маргарита Головатенко