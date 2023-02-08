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WADA получило копию мотивировочной части решения РУСАДА по делу Камилы Валиевой

22:24, 08.02.2023
WADA получило копию мотивировочной части решения РУСАДА по делу Камилы Валиевой
Фото: fsrussia.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило копию мотивировочной части решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой.

— После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек, — приводит заявление WADA USA Today.

РУСАДА ранее проинформировало WADA о вынесении решения. Указывалось, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, однако в этом нет «никакой ее вины или халатности». РУСАДА оправдало фигуристку, но вместе с тем аннулировало ее результат на чемпионате России 2022 года, в котором она одержала победу.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, высказывался об оправдательном приговоре фигуристке, уроженке Казани Камиле Валиевой, вынесенном РУСАДА. Зеппельт считает, что дело спортсменки свидетельствует о том, то российский спорт по-прежнему находится под контролем государства.

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Маргарита Головатенко
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