В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девушки угарным газом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в одном из частных домов по улице Зелинского вечером 7 февраля обнаружили тело 17-летней девушки. В ДРКБ с признаками отравления угарным газом доставили четырех детей 2008–2015 годов рождения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По этому факту возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие считает, что девушка, находясь в ванной комнате, могла отравиться из-за отсутствия тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Прокуратура Авиастроительного района Казани взяла расследование дела на контроль. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 5 февраля в Бугульме угарным газом отравились двое детей — 15-летний подросток и 9-летняя девочка. Прокуратура начала проверку.

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Маргарита Головатенко