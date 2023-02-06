В Бугульме угарным газом отравились двое детей — прокуратура проводит проверку
Бугульминская городская прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом двух детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Инцидент произошел вечером 5 февраля. С отравлением угарным газом в больницу были доставлены 15-летний подросток и 9-летняя девочка.
— Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования, — отметил Галиев.
В минувшую субботу раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что с 1 января 2023 года в республике произошло 12 происшествий, связанных с отравлением угарным газом. В них пострадали 25 граждан, из которых 11 детей, при этом еще два человека погибли.
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