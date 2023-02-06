В Бугульме угарным газом отравились двое детей — прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратура Татарстана

Бугульминская городская прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом двух детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел вечером 5 февраля. С отравлением угарным газом в больницу были доставлены 15-летний подросток и 9-летняя девочка.

— Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования, — отметил Галиев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В минувшую субботу раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что с 1 января 2023 года в республике произошло 12 происшествий, связанных с отравлением угарным газом. В них пострадали 25 граждан, из которых 11 детей, при этом еще два человека погибли.

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Айрат Назипов