В Казани стартует процесс по иску прокурора Татарстана к начальнику отдела полиции

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском суде Казани намечено предварительное заседание по делу «Прокурор Татарстана против начальника отдела полиции «Зареченский». Глава надзорного ведомства требует изъять в доход государства имущество полковника Тараса Дорошкевича и членов его семьи и взыскать стоимость трех купленных и уже отчужденных автомобилей, передает журналист «Реального времени».



Дорошкевич пришел на заседание со своим адвокатом. Вопросы журналиста «Реального времени» он оставил без комментариев.

Интересы истца на заседании представляют начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Тимур Нуриев и прокурор этого отдела Лилия Фаттахова.

Общая сумма исковых требований к семье полицейского превышает 25 млн рублей. По версии прокуратуры, данное имущество приобреталось на неподтвержденные доходы.

Ранее на сайте ведомства были обнародованы результаты проверки, согласно которым в 2020-2022 годах Дорошкевич приобрел жилой дом с земельным участком в Казани и пять автомобилей. При этом в целях уклонения от декларирования имущества офицер полиции зарегистрировал дорогостоящие автомобили на сына-студента, не имеющего официального заработка, полагают в прокуратуре РТ.

Позиция самого Дорошкевича ранее не озвучивалась. Однако после огласки этой истории он написал рапорт об уходе в отставку и ушел в отпуск. Сегодня его адвокат сообщила «Реальному времени», что претензии прокуратуры ответчики считают необоснованными и намерены доказать это в суде.

Ирина Плотникова