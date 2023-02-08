Плотность транспорта в Набережных Челнах превышает московские показатели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Плотность транспорта в Набережных Челнах превышает показатели Москвы — на 1 тысячу населения приходится 431 транспортное средство. Об этом на комиссии БДД сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД по Набережным Челнам Радий Кадиков.

Такой показатель — один из самых высоких в стране. В Москве на тысячу человек приходится 363 единицы транспорта, в Санкт-Петербурге — 386, в Казани — 362.

Плотность транспорта в Челнах составляла 300 единиц авто на тысячу человек в 2021 году, а в 2019-м — 226.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это про автомобилизацию, про возможность купить машину. Это говорит о высочайшей нагрузке на транспортную сеть, выше риски ДТП, — отметил мэр города Наиль Магдеев.

Напомним, татарстанская транспортная прокуратура выявила нарушения на ледовых переправах на Волге и Каме в ходе проверок соблюдения требований безопасности ледовых переправ на территориях Верхнеуслонского, Зеленодольского и Мамадышского районов Татарстана. Из-за них могут возникнуть аварийные ситуации, что повлечет вред жизни и здоровью граждан, их имуществу.

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Елизавета Пуншева