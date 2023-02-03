Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения на ледовых переправах на Волге и Каме

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения на ледовых переправах на Волге и Каме в ходе проверок соблюдения требований безопасности ледовых переправ на территориях Верхнеуслонского, Зеленодольского и Мамадышского районов Татарстана.



На ледовых переправах не был организован надлежащий контроль за состоянием проезжей части; выявили наличие скользких подъемов на берегах при подъезде к контрольно-пропускным пунктам; вблизи переправ отсутствуют предупреждающие дорожные знаки, регулирующие движение автомобильного транспорта. Из-за таких нарушений могут возникнуть аварийные ситуации, что повлечет вред жизни и здоровью граждан, их имуществу.

Татарский транспортный прокурор руководителям трех эксплуатирующих организаций внес представления об устранении нарушений закона. На переправах незамедлительно организовали устранение условий, которые могли повлечь аварийные ситуации.

Результаты рассмотрения актов реагирования и полное устранение нарушений находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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Маргарита Головатенко