В Татарстане на информационные системы правительственного ЦОД было совершено 380 тысяч DDoS-атак

За 2022 год в Татарстане было зафиксировано порядка 380 тысяч DDoS-атак на информационные системы правительственного Центра обработки данных. Мощность отраженных DDoS-атак превысила 3,5 Гбит/с. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

По словам Хайруллина, за прошлый год было заблокировано более 15 тыс. атакующих IP-адресов, а также просканировано более 2,4 тысячи серверов государственных информационных систем на наличие уязвимостей.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Напомним, в прошлом году в Татарстане был создан штаб по обеспечению кибербезопасности Татарстана. Постановление 9 июня подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Айрат Назипов