С начала 2022 года специалисты отразили около 50 тысяч кибератак на Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что с начала прошлого года российскими специалистами было отражено около 50 тысяч кибератак, а также устранено 1,6 тысячи инцидентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Все они закрыты и по ним подготовлены соответствующие рекомендации, — сказал он.

Вместе с этим Чернышенко отметил, что в 2022 году оказалась высоко востребованной услуга сертификатов безопасности. По его словам, потребность в ней возникла после того, как иностранные провайдеры отказались предоставлять такой сервис российским компаниям.

— На Госуслугах на постоянной основе функционирует сервис выдачи сертификатов безопасности. За 2022 год было выдано почти 10,5 тысячи таких сертификатов, — подчеркнул вице-премьер.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в начале этой недели министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что за 2022 год в Татарстане было зафиксировано порядка 380 тысяч DDoS-атак на информационные системы правительственного Центра обработки данных.

По его словам, за прошлый год было заблокировано более 15 тысяч атакующих IP-адресов, а также просканировано более 2,4 тысячи серверов государственных информационных систем на наличие уязвимостей.



27 февраля 2022 года сайт «Реального времени» также подвергся DDoS-атаке. Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP-адреса из Нидерландов. Одна из самых мощных атак произошла в марте — в черный список было внесено более 350 IP-адресов. Большая часть адресов географически идентифицировалась в США. Наиболее острая фаза атак пришлась на первые часы после запуска сюжета о событиях СВО России на Украине в англоязычной версии нашего издания.



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Максим Кокунин