Дефицит бюджета России в январе предварительно составит 1,76 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета в январе составит 1,76 трлн рублей — это на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года.



Предварительный объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей и превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

Президент России Владимир Путин считает, что инфляция в стране по результатам первого квартала 2023 года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9%. Глава государства отметил, что это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы.

Министр финансов России Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» рассказал об отсутствии доверия к западным валютам, создании цифрового рубля и роли Китая. Важные заявления главы Минфина — в подборке «Реального времени».

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Маргарита Головатенко