МИД: Москва прояснит судьбу россиян, которые могли оказаться в зоне землетрясения в Турции

Россия сделает все, чтобы выяснить судьбу россиян, которые могли оказаться в зоне землетрясения в Турции. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «РИА Новости».

— Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы прояснить судьбу россиян, если таковые есть, в зоне землетрясения. Но, как вы знаете, основная масса туристов находится в других местах в Турции, которые не были затронуты этой катастрофой, — сказал он.

Фото: commons.wikimedia.org

Грушко также добавил, что вся известная на данный момент информация размещается на ресурсах МИД. По его словам, в связи с произошедшим работает ситуационно-кризисный департамент, посольство, консульские учреждения Турции.

— Наши люди находятся в зоне землетрясения, помогают работать нашим спасателям. Открыта горячая линия, — заключил Грушко.

Сегодня оперативные службы сообщили, что под завалами в Турции находится семья из России. Отмечалось, что шансы на спасение потерпевших еще есть.

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, травмы в результате землетрясения получили 49 133 человека. Обрушены 6 444 здания.

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Антон Гаврилов