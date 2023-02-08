Сейсмолог прокомментировал информацию о сдвиге литосферных плит в Турции

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Информация о том, что в результате землетрясения в Турции на 3 метра сдвинулись литосферные плиты, является искаженной. Об этом заявил заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян.

По словам ученого, мировая общественность неправильно интерпретировала слова президента Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

— Эта информация является искаженной. Это результат неправильного перевода того, что он сказал. Я знаком с Карло Дольони довольно давно, мы с ним встречались неоднократно. Конечно, он говорил не так, точнее, не совсем так, — приводят «Известия» слова Татевосяна.

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Сейсмолог пояснил, что Дольони имел в виду не сдвиг Турции, а то, что именно в Турции «в течении нескольких секунд произошло смещение Земли вдоль разломов».

Также Татевосян отметил, что когда разговор идет о подобных движениях, имеется ввиду смещение вдоль какой-либо структуры.

— Естественно, на краях уже это смещение существенно меньше, и потом это просто исчезает, затухает и переходит в такие деформации, которые не являются разрывными,- заключил ученый.

Сегодня по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,6. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли свыше 8 тысяч человек. Травмы получили более 49 тысяч жителей страны, включая туристов. В связи с этими событиями в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших будут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции.



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Антон Гаврилов